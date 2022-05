La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha reafirmat el compromís al que va arribar la setmana passada el Secretari General d’Infraestructures, Xavier Flores, amb l’alcaldessa d’Ordis, Anna Torrentà, que la licitació de les obres de l’encreuament de la N-260 amb la C-26 al seu pas pel municipi d’Ordis es licitin abans que acabi l’any.

A petició del senador altempordanès d’Esquerra Republicana, Jordi Martí Deulofeu, la ministra ha explicat a la Cambra Alta que s’està supervisant el contingut del projecte per tal de poder-lo sotmetre a informació pública, tant pel que fa a la legislació d’expropiacions com pel que fa l’ordenament dels accessos a les parcel·les de l’entorn. Sánchez s’ha compromès a agilitzar els tràmits una vegada s’hagin recollit totes les al·legacions, amb l’objectiu que les obres es licitin durant el 2022.

També s’ha compromès a estudiar altres mesures de senyalització vertical, però no a la instal·lació d’enllumenat i il·luminació en aquest punt.

Així mateix, la ministra ha mostrat la seva voluntat per millorar altres punts de la mateixa via N-260 al seu pas per la demarcació de Girona com, per exemple, el drenatge a Pedret i Marsà o els projectes de millora de la seguretat vial a la travessera de Llançà o de Vilafant, fent palesa la importància estratègica i de connectivitat de l’eix pirinenc.

Dimarts passat, l’alcaldessa d’Ordis i diputada al Parlament, Anna Torrentà, l’alcalde de Navata, Jaume Homs i el senador Jordi Martí Deulofeu van reunir-se amb el Secretari General d’Infraestructures, Xavier Flores, que es va comprometre a licitar aquest projecte constructiu, d’un cost aproximat d’uns 5 milions d’euros, abans de finalitzar l’any. Precisament el dijous es va produir un nou accident en aquest punt de la xarxa viària, amb el balanç d’una víctima mortal i dues persones ferides.

Aquest projecte és una reivindicació realitzada des de fa anys per Esquerra a l’Estat. A través del senador altempordanès, Jordi Martí Deulofeu, s’han presentat diverses iniciatives parlamentàries per fer palesa la necessitat de millorar aquesta intersecció per la seva perillositat i sinistralitat, així com pel volum de vehicles que la utilitzen, amb una especial atenció als vehicles pesats per al transport de mercaderies, ja que és el punt de connexió entre l’Eix Pirinenc (N-260), la N-II i l’autopista AP-7 a través de la C-26.