El 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus, i molts espais culturals aprofiten tota la setmana per fer activitats diferents de la resta de l'any per promocionar i apostar per la cultura.

És el cas del municipi de l'Escala, concretament del Museu de l'Anxova i de la Sal, que aquest dissabte 21 de maig a la nit va fer servir l'ocasió per organitzar la primera visita guiada nocturna al Cementiri Mariner, a partir de les deu de la nit. Gabriel Martín, historiador, va conduir la visita gratuïta i va presentar alguns dels secrets del cementiri als participants. L'espai és Bé Cultural d'Interès Nacional.