Una desena d'activistes de l'entitat Salvem l'Empordà ha dut a terme una acció de protesta davant del càmping Almata de Castelló d'Empúries aquest divendres a la tarda per denunciar que el Festival Norai -que es farà al càmping aquest cap de setmana- perjudica la nidificació d'aus al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

Els activistes han repartit informació a les persones que passaven per l'indret on s'explica que les aus poden resultar afectades per les activitats musicals del festival. Des del càmping defensen que aquestes activitats no difereixen de les d'anys anteriors, que es fan dins del recinte i que ja es prenen mesures per no malmetre els ocells.