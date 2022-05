L’Ajuntament de Roses ha aprovat el Pla d’Igualtat dut a terme per una consultora externa, amb el qual ha volgut copsar el grau de compliment del principi d’igualtat d’oportunitats de la seva política de Recursos Humans. El Pla inclou les diferents fases de recollida i estudi de dades, diagnòstic de la situació actual i el disseny de mesures concretes a implementar, que d’acord a les necessitats detectades se centren en l’actualització del seu protocol d’assetjament sexual i en accions de sensibilització per al personal.

L’alcalde de Roses, Joan Plana Sagué, assenyala que "des de l’administració tenim una responsabilitat social enfront de les demandes i inquietuds presents a la nostra societat, amb les quals hem de ser especialment curosos i, en la mida del possible, exemplificadors. L’objecte de l’estudi encarregat respon a aquesta voluntat i a l’interès per rebre una visió externa entorn a la nostra política d’igualtat. Tot i el nostre convenciment i compliment estricte de la legislació vigent en aquesta matèria, sempre és bo comptar amb una opinió experta, i externa al propi ens, que valori i aporti possibles de millora".

Un cop analitzades les dades recollides, entrevistes i enquestes realitzades entre tot el personal municipal, la valoració final desprèn que el consistori ha assolit i segueix una política de Recursos Humans basada en paràmetres objectius d’igualtat, tant en la incorporació a l’entitat, en la formació i promoció al llarg de la vida laboral de treballadors i treballadores, com en l’apartat retributiu, on no es produeix bretxa salarial per raó de sexe.

Creació Comissió d’Igualtat

L’estudi ha estat realitzat per la consultoria externa Amb les persones, encarregada de la recollida de dades, elaboració del diagnòstic i redacció final del Pla. Ha comptat també amb la creació d’una Comissió d’Igualtat integrada per tres representants de l’ajuntament i tres membres de les organitzacions sindicals que ha participat en el procès, i que a partir d’ara es reunirà trimestralment per fer seguiment de les accions dutes a terme, així com per a la incorporació de noves temàtiques.

Balanç positiu i accions de millora

L’anàlisi de dades dels anys 2020 i 2021, així com des les enquestes realitzades al personal municipal, tant laboral com funcionari, durant el segon semestre de 2021, han permès establir una primera diagnosi de gènere del consistori, on es detallen aspectes relacionats amb cultura organitzativa, condicions laborals, formació, promoció i desenvolupament, retribucions, temps de treball i corresponsabilitat, comunicació no sexista, salut laboral, o prevenció i actuació sobre l’assetjament sexual.

Els resultats obtinguts indiquen que, com a ens públic, l’Ajuntament segueix una política de Recursos Humans basada en paràmetres objectius d’igualtat. Aquesta objectivitat i bones praxis es fan paleses tant en la incorporació a l’entitat, com en la formació i promoció i en les retribucions.

Aquests resultats òptims han permès plantejar accions destinades a altres necessitats, que s’han concretat en la programació de formacions de sensibilització sobre igualtat per a tota la plantilla, la creació d’una “Guia de comunicació interna no sexista” i l’ampliació de la documentació que reben les noves incorporacions sobre valors i igualtat.

A més, s’ha dut a terme l’actualització del protocol d’assetjament sexual (el vigent datava de l’any 2009), amb totes les pautes a seguir tant en l’àmbit de la prevenció com en el circuit d’actuació en cas de produir-se algun cas d’assetjament. Amb ell, l’ajuntament manifesta el seu compromís per assolir espais de treball segurs, unes relacions laborals basades en la llibertat i el respecte entre les persones i conseqüentment lliures de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe. Així mateix, manifesta el compromís de tolerància zero davant l’assetjament i una desaprovació clara i rotunda de conductes i actituds ofensives, discriminatòries i/o abusives.

Finalment, el Pla d’Igualtat inclourà properament el nou Reglament de Teletreball i la Valoració de Llocs de Treball, ambdós documents actualment en elaboració, per deixar constància de les retribucions, els temps de treball i la corresponsabilitat que aquests estableixin.