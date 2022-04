Sílvia Ripoll i Marc Danés han recollit els avals necessaris per ser els caps de llista de Junts per Roses per a les eleccions municipals de l’any que ve.

D’aquesta manera, Junts per Roses encara la recta final per escollir el seu futur cap de llista. Durant els propers dies està previst que es reuneixi la Comissió Municipal Territorial de JuntsxCat perquè formalitzi una proposta de cap de llista que serà presentada a l’Assemblea local de Roses, que serà qui acabi ratificant el proper alcaldable. Junts per Roses es prepara per escollir el cap de llista per als comicis del 2023 Des de l'Executiva Local de Junts per Roses es valora molt positivament la participació en aquest procés dels afiliats i afiliades així com també agraeix la implicació dels dos candidats.