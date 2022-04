Junts per Roses ha celebrat aquest dilluns 11 d'abril una Assemblea on els afiliats han pogut presentar la seva candidatura per optar a ser alcaldables per les eleccions municipals de l’any 2023.

Aquest és el segon pas que pertoca fer d’acord amb el Reglament per l’elecció de candidats a les eleccions municipals del 2023 de Junts per Catalunya, després que Montse Mindan anunciés la seva renúncia a tornar a ser cap de llista. Montse Mindán: «En política, és important el suport incondicional de la família» Les persones que es presenten com a candidates, seguidament hauran de recollir avals durant un període de vuit dies entre els afiliats i afiliades. Un cop presentats els avals, la Comissió Municipal Territorial, que està formada per càrrecs locals, comarcals i territorials, elaborarà una proposta de candidat o candidata que haurà de ser ratificada per part de l’Assemblea local. D’aquesta manera, Junts per Roses, en un comunicat, informa que continua avançant en l’elecció del seu cap de llista per les eleccions municipals de l’any que ve. Paral·lelament a aquest procés ja s’han anat celebrant reunions preparatòries per elaborar l’esquema del programa electoral.