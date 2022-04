Vilafant incorporarà millores a la deixalleria –en un període de dos anys– amb la voluntat de perfeccionar la gestió dels residus, i incrementar el percentatge de recollida selectiva, així com millorar-ne la seguretat. Les actuacions es podran dur a terme gràcies al finançament del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, que ha concedit al consistori vilafantenc una subvenció de 30.400 euros, quantitat monetària que s’invertirà en millores estructurals, així com dels espais auxiliars.

Tots aquests canvis permetran augmentar la gestió del servei, quelcom que l’ajuntament considera necessari. «La deixalleria és un equipament important pel reciclatge del municipi, i estem molt contents que ara es pugui millorar. Volem actualitzar els serveis de la deixalleria; ja fa bastants anys que es va fer, i ara cal posar-la al dia i dotar-la de les millores necessàries», detalla Xavi Garcia, regidor de Medi Ambient de Vilafant.

En aquesta línia, una de les intervencions més importants que es duran a terme és que es millorarà la gestió dels residus que no es poden dipositar a les àrees de recollida selectiva. Tal vegada, s’incorporaran eines auxiliars que serviran per facilitar el transport i el trasllat de materials pesants i de grans dimensions, així com recursos que permetran transportar amb més seguretat i facilitat productes químics perillosos, i material per emmagatzemar-los temporalment. Tanmateix, s’instal·larà una bàscula que comptabilitzarà els quilos d’entrada i sortida de residus de la deixalleria del municipi.

Val a dir que una de les millores que també s’efectuaran serà la modernització de la senyalització i el material informatiu de l’equipament. D’aquesta manera els usuaris podran identificar millor en quin espai han de dipositar les seves deixalles.

Finalment, dintre les actuacions previstes es contempla millorar la seguretat d’accés a la deixalleria, quelcom necessari. «Patim moltes entrades i cal posar-hi remei», diu Garcia. De fet, aquestes són les primeres millores que s’estan duent a terme. «Ja hem començat a instal·lar càmeres de seguretat. I després la intenció és seguir amb el tancament perimetral, i motoritzar les portes d’entrada i sortida», explica Xavi Garcia. En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient detalla que ara només hi ha un accés per entrar a la deixalleria, però quan es faci la modificació n’hi haurà dos, i es farà un circuit.