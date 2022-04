Dilluns 25 d’abril s’inicia el període d’inscripcions per a les activitats d’estiu que l’Ajuntament de Roses ofereix a infants i joves, amb un total de 840 places ofertades. Les opcions són variades i adaptades a les diferents edats i interessos dels participants amb els casals esportiu i infantil, la proposta Tardaestiu o l’opció combinada per a la franja infantil i les activitats Estiu Jove i Aventura Jove per a nois i noies a partir de 12 anys.

El casal de lleure esportiu oferirà durant els mesos de juliol i agost activitats com voleibol, handbol, futbol, bàsquet, tennis, natació, bàdminton, hoquei, piscina recreativa..., mentre que el casal infantil ofereix activitats lúdiques basades en jocs populars i tradicionals, tallers, manualitats, danses, cançons i activitats a la platja i a la piscina. Tos dos es desenvoluparan en horari de matins, de 9 a 13 h, i donen la possibilitat de servei de menjador al migdia. A més, pensant en les famílies que volen disposar d’una oferta recreativa de tardes, el Casal Tardestiu continuarà les activitats en la franja de 16 a 19 h. Adolescents i joves podran comptar també amb activitats durant els dos mesos d’estiu, en aquest cas amb una doble proposta: l’Estiu Jove, amb esports de platja, jocs de rol, rutes en bici, tallers... mentre que la programació de l’Aventura Jove estarà centrada en activitats d'aventura, esportives a la natura i activitats de descoberta del medi ambient i l'entorn. Tot i que els horaris d’activitats seran de matins, de 9 a 13 h, setmanalment tindrà lloc una activitat que ocuparà tota la jornada i quinzenalment es programarà una sortida especial i La regidora Verònica Medina Flores, assenyala que "des de l'Àrea de Joventut i Esports continuem treballant en el foment del lleure educatiu a través d'un conjunt d'activitats i experiències positives. Per això mateix sempre impulsarem aquest model de lleure com a gran eina inclusiva, plena d'oportunitats i basada en els valors humans".