Un estudi ha posat de manifest que al terme municipal de Castelló d’Empúries hi ha un miler d’habitatges buits i tancats. Un 7,4% d’aquests immobles es troba al centre històric i un 6%, a Empuriabrava. Davant d’aquesta situació, l’àrea d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha analitzat les diferents possibilitats per mobilitzar l’habitatge tancat, amb l’objectiu de posar-lo al mercat de lloguer. I la decisió que s’ha pres, i que ha estat aprovada pel consistori, ha estat la creació d’una borsa de lloguer assequible municipal, amb la voluntat d’oferir totes les garanties de lloguer a les persones propietàries disposades a cedir els seus immobles buits i, alhora, donar resposta a les persones del municipi que cerquen un pis a un preu per sota de mercat.

«Senzillament, hi ha un miler d’habitatges que no estan ocupats, ni total ni temporalment, i que sempre estan buits, sense consum d’aigua ni de llum. Això suposa un risc i una potencialitat per ser ocupats de forma irregular», ha explicat el responsable de l’àrea d’Habitatge, el regidor Jaume Mach, el qual ha detallat l’actuació que ha previst el consistori perquè «aquests habitatges aflorin i surtin al mercat a disposició de la gent». «Com més habitatge hi hagi al mercat més baixarà el preu del lloguer i, de retruc, és més accessible per a tothom», ha observat el regidor.

Avantatges per a les dues parts

A la borsa de lloguer d’habitatge assequible, es poden apuntar tant les persones que tenen propietats com les persones que sol·liciten accedir a un habitatge de lloguer. «Quin és l’avantatge per a les dues parts? Doncs que l’Ajuntament, en certa manera, fa de mitjancer. Facilita al propietari d’un habitatge la gestió de les cèdul·les d’habitabilitat, s’ocupa d’informar-lo sobre com cal posar-lo en lloguer, li ofereix un assessorament fins i tot sobre com ha de ser el contracte... en definitiva, dona garanties al propietari perquè perdi la por a llogar i posi aquest pis a disposició de la borsa d’habitatge», ha comentat Jaume Mach.

A aquesta borsa de lloguer, també s’hi poden apuntar aquelles persones interessades en buscar un habitatge per viure a Castelló d’Empúries amb un preu de lloguer assequible. «En aquest cas, des de l’Ajuntament informem als possibles llogaters que es tracta d’immobles que tenen el vistiplau de l’administració local, que són perfectament habitables i, a més, estaran llogats a un preu assequible. Perquè el preu d’aquests lloguers no pot superar mai el coeficient que marca l’habitatge de protecció oficial de Catalunya», ha exposat el regidor d’Habitatge.

L a intenció de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries és que aquests habitatges buits surtin al mercat de lloguer perquè, d’aquesta manera, com assenyala Jaume Mach, «no caldran més construccions ni més massificació ni més especulació urbanística», ja que allò que interessa al municipi és posar en valor tot el patrimoni existent.

Línia d’ajuts per a la rehabilitació d’immobles

Aquest 2022 l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha aprovat prorrogar una línia d’ajuts, que es va posar en marxa a finals del 2021, per a la rehabilitació dels habitatges que entren a la borsa de lloguer assequible. S’han establert unes subvencions per tal que els propietaris puguin fer les reformes necessàries perquè l’habitatge que treuen a lloguer tingui unes garanties i una qualitat d’habilitabilitat.