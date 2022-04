L’Escala ha presentat els primers vehicles de la nova flota del servei de recollida de residus i neteja viària, amb una clara aposta per la propulsió elèctrica i una millora del servei. En concret ja hi ha vuit vehicles operatius, entre els quals quatre camionetes elèctriques amb equip d’aigua a pressió per netejar les zones de vianants, una escombradora elèctrica amb hidronetejador i un camió mitjà elèctric.

“La nova maquinària és més eficient i més silenciosa que l’anterior, de manera que també està previst que es redueixen les molèsties acústiques durant la seva activitat”, detalla l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga. El contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal, adjudicat per l'Ajuntament de l'Escala ara fa un any a l’empresa Urbaser per a un període de vuit anys, inclou també importants millores, algunes de les quals s’han endarrerit més del previst per les dificultats de subministrament de materials que hi ha a escala mundial. És el cas d’aquesta maquinària. S’ha de renovar tota la flota del servei de neteja, però de moment han arribat sobretot els vehicles de dimensions més reduïdes, destinats principalment a la neteja viària, però encara falten per arribar els vehicles més grans, destinats a la recollida de deixalles, que està previst que es puguin subministrar dins d’aquest any. En total, la flota del servei constarà de vint-i-un vehicles. El nou contracte inclou també millores del servei de neteja com un increment de la freqüència de neteja i recollida, a part de la renovació de tots els contenidors de residus i de la flota de vehicles.