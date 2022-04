La residència Pi i Sunyer de Roses commemora trenta anys de vida amb tot un seguit d’activitats que tindran com a eix principal la inauguració del nou edifici que es va estrenar l’octubre de l’any passat. El 23 de març es va celebrar un dinar d’aniversari, amb els residents, com a tret de sortida de la programació d’actes festius que tindrà lloc al llarg de tot el 2022.

Després d’una etapa marcada per la pandèmia, «dos anys en què hem hagut d’aturar totes les activitats, aquesta celebració pot significar un punt d’inflexió cap a la tornada a una certa normalitat», reflexiona el director de la residència, Josep Marés. El mes de maig o juny es preveu fer un acte d’aniversari, si la Covid ho permet, una jornada més protocol·lària i festiva, amb familiars i residents, per tal de fer coincidir el 30è aniversari amb la inauguració de la nova residència. Després de l’estiu es reprendrà l’activitat amb una xerrada adreçada a famílies, amb la data encara per concretar i que dependrà dels protocols que marqui la pandèmia.

«Anàvem augmentant els serveis i la residència havia quedat petita, per donar una millor qualitat al resident vam iniciar un projecte que ha desembocat en aquest edifici nou. És molt gran i ha permès esponjar els serveis, cosa que ens ha facilitat adaptar-nos a la situació més actual i treballar amb les Unitats de Convivència Independents, és a dir, els residents fan vida a la mateixa planta, tot i que esperem aviat que es puguin compartir activitats entre diferents unitats, amb l’entrada del nou pla sectorial». Destaca l’ampli jardí que disposa la residència on poden fer vida en comú.

La capacitat de la residència, d’ençà que es va inaugurar el nou edifici és de 138 persones i ara acull 133 residents. De les cinc places disponibles, dues són en conveni amb l’Ajuntament de Roses i tres més estan reservades per la Generalitat. El servei del Centre de dia, amb l’edifici nou, ha permès doblar la seva capacitat fins a 50 places, tot i que actualment són una vintena les persones que el fan servir: «És un dels serveis que està costant més d’arrencar» comenta Marés, ja que fins al maig de l’any passat va restar tancar. Altres serveis que ha anat consolidant el centre és el del servei d’àpats a domicili, que té molt bona acceptació així com el servei d’habitatges, nou en total, que va permetre posar en marxa la construcció del nou edifici, adreçat a persones autònomes.

La residència Pi i Sunyer que és ara verda, és a dir, sense cap cas de Covid, ha deixat enrere èpoques molt complicades, marcades per la pandèmia que a la vegada ha comportat tot un aprenentatge amb el qual ha evolucionat. «Trenta anys han donat per molt, i ara cal continuar treballant, continuar-nos formant i anar cap a un servei de més qualitat cap al resident» conclou Marés.