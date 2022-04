Figueres Futur, el grup que els tres regidors no adscrits a l’Ajuntament de Figueres (Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernàndez) van fundar el passat mes d’octubre, ha acordat presentar-se a les eleccions municipals de 2023 amb l’objectiu de construir "una candidatura innovadora que treballarà per aconseguir la necessària transformació de la ciutat amb un ambiciós projecte de present i de futur, amb visió comarcal", defineixen en un comunicat.

Els principals eixos que defensen són: Idees noves, cares noves, sense partits polítics convencionals i amb un compromís exclusiu amb la ciutat de Figueres.

L’acord de Figueres Futur per presentar-se a les municipals incorpora com a novetat que tots els candidats que aniran a la llista electoral renunciaran per escrit a tenir càrrecs polítics en altres administracions i institucions, tant a nivell comarcal com gironí, català o estatal. D’aquesta forma, el compromís, que signaran de forma individual, és que si surten escollits la seva activitat política serà només com a regidors o regidores a l’Ajuntament de Figueres. Des de Figueres Futur recorden que dels actuals regidors al consistori, gairebé una tercera part, tant del govern com de l’oposició, tenen càrrecs polítics en altres administracions o institucions alienes al consistori.

Amb l’objectiu que la regeneració política i de cares sigui real i efectiva, Figueres Futur determina que una altra característica de la futura llista és que cap dels candidats que l'integrin haurà format part d’anteriors equips de govern de la ciutat.

Finalment, el grup assumeix el tercer compromís de ser una candidatura de ciutat, sense cap vincle ni dependència amb partits polítics convencionals d’àmbit català o estatal i sense cap font de finançament externa. En aquest sentit, asseguren que Figueres Futur "serà 100% ciutadana, no rebrà ordres de ningú, s’autofinançarà i es deurà exclusivament a Figueres i l’Empordà".

Amb aquests valors i compromisos, Figueres Futur inicia aquest mes d’abril el procés per dissenyar el programa electoral amb la creació de diversos grups de treball repartits entre la trentena de persones que ja s’han sumat a participar i col·laborar en aquest projecte de ciutat i que es posaran en marxa la setmana vinent. Posteriorment, s’iniciarà la confecció de la candidatura i l’elecció de la persona que liderarà la llista candidata a l’alcaldia de Figueres.