El nou moviment Figueres Futur dels tres regidors no adscrits (Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernández), abans amb Junts per Figueres, encara no té clar si es presentarà a les properes eleccions, però sí que continuaran presentant propostes per trobar solucions i «remuntar la ciutat». Es consideren un «moviment d’idees» i ja han rebut nombroses adhesions de figuerencs de diferents àmbits que s’hi han volgut sumar. A més, assenyalen que en molt poc temps han aportat propostes que estan funcionant com incrementar les freqüències dels trens o la possibilitat d’un aparcament per a autocaravanes a l’aparcament del Far.

El regidor Carles Arbolí deixa clar que Figueres Futur «no és un partit polític, ni una plataforma, ni una entitat, sinó que neix com un moviment d’idees, debat i sobretot de propostes per remuntar la ciutat». L’origen està en un grup d’una desena de persones de diferents àmbits professionals que no han estat mai vinculades a cap partit i que van contactar amb els regidors per expressar una preocupació, diu Arbolí, que «Figueres necessita remuntar i volem saber com podem ajudar».

Per Alba Albert, la presència dels regidors a l’Ajuntament és «una oportunitat perquè aquestes propostes puguin ser una realitat». Per Fernández «les solucions en aquesta ciutat passen per cares noves, idees noves, ambició, seriositat i gestió».

Influir en la política municipal

L’objectiu de moment és «influir en aquest any i mig que queda de mandat per influir en la política municipal» amb propostes. No s’han plantejat cap pacte amb el govern perquè tenen majoria i perquè «haurien de canviar moltíssim les coses perquè fos possible un acord més estable», diu Albert, però per Arbolí, «en política has de triar entre estar al costat dels problemes o estar al costat de les solucions».

Consideren que des de l’oposició, el més fàcil és criticar i fer propostes que saps que mai es podran complir, però consideren que no beneficia a la ciutat.

Per aquest motiu han optat per propostes que aportin solucions. Alba Albert posa de manifest que, «en un mes i mig com a no adscrits, hem fet més feina i hem aconseguit més coses que el nostre anterior grup en els dos anys anteriors».

Han denunciat la falta de trens TAV i «a partir d’això s’ha generat un moviment que ha obligat Renfe a incorporar progressivament més trens»; han proposat donar nous usos a l’aparcament del camp del Far amb un espai per a autocaravanes i si és viable podria acceptar-se. També han denunciat els problemes del barri de l’Estació i de l’estació d’autobusos, intercedint amb la Generalitat.

En aquest moment continuen negociant i debatent amb el govern (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) els pressupostos i, si es tanquen acords, hi haurà «elements estratègics pel futur de la ciutat».