L’Ajuntament de Roses acaba d’aprovar el projecte que convertirà l’entorn del Castell de la Trinitat en un gran parc que oferirà itineraris entre marges de pedra seca i pins, recuperarà els cultius de vinya, olivera i fruiters, i disposarà de zones de descans i pícnic, amb vistes panoràmiques 360º al mar i al castell. L’actuació, que compta amb un pressupost de 256.000 €, suposarà també la connexió amb l’espai dels búnquers de la postguerra situats arran de mar, que s’il·luminaran i senyalitzaran per permetre les visites.

El projecte, aprovat ja inicialment, contempla la posada en valor i recuperació paisatgística del patrimoni tradicional d’aquest important espai rosinc, de més de 6.000 m2, tant des d’una vessant arquitectònica amb la recuperació de les feixes de pedra seca tradicionals, com paisatgística, amb la recuperació de cultius, la creació d’un mirador, una zona de pícnic i nous recorreguts amb vistes al mar i al castell. A més, l’habilitació dels búnquers de la postguerra, adaptant-los a les necessitats de les visites públiques, incidirà també en la recuperació de la memòria històrica del municipi.

Aquesta actuació compta amb un pressupost total de 256.000 €, subvencionat en un 75% pels Projectes d’especialització i competitivitat territorial- PECT dels fons FEDER (un 50% a càrrec de la Generalitat, i un 25% de la Diputació de Girona), mentre que el 25% restant i l’IVA del projecte aniran a càrrec de l’Ajuntament.

Les intervencions que es realitzaran es divideixen en quatre blocs o àmbits d’actuació: la pedra seca, la regeneració agrícola, la pineda o espai paisatgístic i els búnquers.

Resum de superfícies: Recuperació murs de pedra seca: 490 m2

Regeneració agrícola: 5050 m2

Itinerari pineda sauló: 162 m2

Itineraris nous: 515,75 m2 Total de la intervenció: 6217,75 m2

Recuperació dels murs de pedra seca

El projecte suposarà la reparació dels murs de pedra seca existents a tota la parcel·la, recuperant el coronament dels mateixos i alguns trams que han quedat malmesos o tallats. Per a la seva reconstrucció, es farà servir pedra granítica de les mateixes característiques que l’original, extreta de la pròpia muntanya, així com de la zona de les esculleres situades a la línia de costa.

Mosaic mediterrani: oliveres, vinyes, fruiters i pins

Respecte a la regeneració agrícola, es combinaran les oliveres i vinyes amb altres arbres fruiters (tarongers, mandariners, ametllers, magraners o figueres) o petits arbusts, integrant-los en la fisonomia pròpia del paisatge i generant al mateix temps un itinerari. L’actuació també completa la instal·lació del sistema de reg necessari, així com l’extracció de plantes malaltes i espècies invasores, mentre que es mantindran els pins que acompanyen el camí actual per oferir ombres als visitants durant el recorregut.

Espai d’alt valor paisatgístic

La creació de nous itineraris oferiran immillorables vistes, tant del propi Castell, com de la Badia de Roses. Un nou punt d’interès serà la creació d’un mirador a la part superior del turó, on s’instal·laran bancs per gaudir de les vistes.

Pel que fa a l’actual zona de pineda, es preveu la creació de terrasses gràcies als murs de pedra seca, generant zones tranquil·les amb bones vistes al mar,on s’instal·laran bancs i taules per oferir l’espai com a zona de descans i pícnic.

Revitalització de la zona dels búnquers inferiors

Els búnquers situats sota l’aparcament del Castell, actualment molt poc utilitzats, s’il·luminaran amb punts de llum per donar una bona visibilitat i per a la recuperació del caràcter d’element històric a visitar. A més, la zona que ocupen es connectarà amb l’itinerari del parc per fer més senzill el seu accés i visita. Per últim, l’actuació es complementarà amb la instal·lació de la senyalització per dotar-los de punts informatius i orientatius dins els búnquers.