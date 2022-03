L'empresa municipal Fisersa ha presentat aquest dimarts, 29 de març, els comptes anuals i, d'acord amb els resultats, es consolida com l'empresa pública amb què compta l'Ajuntament de Figueres per posar la ciutat al dia. Aquesta aposta inclou l'execució d'inversions com les millores en l'enllumenat de la ciutat o la reposició de serveis d'aigua i clavegueram, com la del carrer Vilafant. Segons les dades facilitades pel gerent de Fisersa, Lluís Martínez, s'ha augmentat un 20% la xifra de negocis respecte el 2020, fent un salt a l'hora d'executar inversions, per un valor d'1.270.000 euros. "Estem parlant per exemple de la reposició de serveis d'aigua i clavegueram del carrer Vilafant així com les millores en l'enllumenat de la ciutat, serveis que va assumir Fisersa el maig del 2021", ha dit Lluís Martínez

Aquesta és, detalladament, la inversió finançada 583.000 euros - reposició de serveis (millores al Carrer Vilafant)

89.000 euros - carregadors elèctrics

244.000 euros - enllumenat

157.000 euros - millores EDAR (estació depuradora d'aigües residuals) D'acord amb l'informe de Fisersa, el resultat dels comptes anuals són positius, amb una xifra de 333.717 euros, 140.000 dels quals provenen de la gestió de l'ERTO. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "des de l'Ajuntament apostem per l'empresa pública Fisersa, per tal de gestionar els serveis de forma directa i millorar la qualitat de vida dels figuerencs i figuerenques. És una eina per millorar el benestar de les persones". El vicealcalde i conseller delegat de Fisersa, Pere Casellas, ha afegit que "la presentació d'avui és una bona notícia perquè demostra l'eficiència i la bona gestió de Fisersa per la millora en serveis essencials com són l'enllumenat o la neteja viària a la ciutat. Volia que Fisersa tingués aquest rol tractor de millora de la ciutat i l'està tenint"