Figueres traurà a licitació la recollida de la fracció orgànica al juliol i preveu fer-ho amb la resta de les escombraries i la deixalleria abans de finals d'any. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha explicat durant la presentació dels comptes de l'empresa municipal Fisersa ha dit que continuen treballant per trobar "el millor model possible" que permeti "poder fer el canvi necessari per donar el millor servei".

"Hem de recordar que estem assumint el cost d'un servei que no repercuteix en els ciutadans i que suposaria un augment del 40% en les factures, però no ho fem perquè no s'està donant el servei que pertoca", ha afirmat.

Fisersa es consolida com l'eina principal per posar la ciutat al dia

L'empresa municipal Fisersa ha presentat els comptes anuals - a càrrec del gerent de Fisersa, Lluís Martínez - consolidant-se com l'empresa pública per "posar la ciutat al dia" executant inversions com les millores en l'enllumenat de la ciutat o la reposició de serveis d'aigua i clavegueram com el carrer Vilafant. Ha augmentat un 20% la xifra de negocis respecte al 2020 fent un salt a l'hora d'executar inversions, per un valor d'1.270.000 euros.

Inversió finançada Reposició de serveis (millores al Carrer Vilafant): 583.000 euros Carregadors elèctrics: 89.000 euros Enllumenat: 244.000 euros Millores EDAR: 157.000 euros

El resultat dels comptes anuals són positius, amb una xifra de 333.717 euros, 140.000 dels quals provenen de la gestió de l'ERTO.

L'alcaldessa ha explicat que "des de l'Ajuntament apostem per l'empresa pública Fisersa, per tal de gestionar els serveis de forma directa i millorar la qualitat de vida dels figuerencs i figuerenques. És una eina per millorar el benestar de les persones".

El vicealcalde i conseller delegat de Fisersa, Pere Casellas, ha afegit que "la presentació d'avui és una bona notícia perquè demostra l'eficiència i la bona gestió de Fisersa per la millora en serveis essencials com són l'enllumenat o la neteja viària a la ciutat. Volia que Fisersa tingués aquest rol tractor de millora de la ciutat i l'està tenint".