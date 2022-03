A partir del dia 5 d’abril, al Centre Cívic d’Empuriabrava (avinguda Pompeu Fabra), s’obrirà un nou programa de tallers relacionats amb el benestar dels nadons. El nou Espai Nadó està pensat per a tots els membres de la família, amb nens menors de 12 mesos, on s’atendran totes les consultes com ara la cura, el son, els còlics o qualsevol altre dubte que pugui sorgir en aquesta primera etapa dels més petits.

Les sessions tindran lloc el primer dimarts de cada mes i inclourà diferents espais: Espai Lactància, de 9.30 a 10.30 h. Amb l’objectiu d’afavorir la lactància, es donaran les eines i el suport necessaris per iniciar i mantenir amb èxit i benestar la lactància materna. Al mateix temps, per orientar també a les mares que no alleten.

Massatges per a lactants, de 10.30 a 11 h, per tal d'aprendre a realitzar el massatge infantil, per prevenir els còlics, l'estrenyiment i per afavorir la relaxació.

Espai tallers, d'11 a 12 h, on es donaran nocions sobre primers auxilis, alimentació complementària, vacunes o el son. Totes les sessions estaran dirigides per professionals d'infermeria i es realitzaran sense cita prèvia.