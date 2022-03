La tempesta de pluges dels darrers dies d’hivern a l’Alt Empordà ha convertit en un espectacle el tapís d’aigua del Salt de la Caula, a Boadella i les Escaules. L’impressionant paratge es transforma en un indret de pelegrinatge per a totes aquelles persones que volen immortalitzar amb la càmera un fenomen natural tan atractiu com el que reproduïm en la imatge.

Les pluges d’aquests dies han tornat a portar vida als rius i les rieres. La Muga, sota les set voltes de Castelló d’Empúries, feia temps que no es veia tan plena. Tampoc el Manol, que va augmentar tant el seu cabal que va obligar a tallar la circulació de vehicles en vies com el camí de Can Lel en els dos sentits. El Llobregat d’Empordà ha arribat fins i tot a desbordar-se, causant problemes de trànsit a l’N-II. Cal fer cas a l’avís de precaució de Protecció Civil.