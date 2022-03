El 26 de març a Empuriabrava, i el 29 de març a Castelló d'Empúries, l’Ajuntament ha previst habilitar una parada al mercat setmanal per tal que la ciutadania pugui fer arribar els seus projectes d’inversió. El 3 d’abril és la data límit per presentar propostes ciutadanes per a la cinquena edició del Pressupost Participatiu. Segons ha informat el consistori castelloní, una de les vies més pràctiques que tenen tots els veïns i veïnes per a fer arribar al llarg dels pròxims dies els seus projectes d’inversió és entregar-los a través de les urnes que la Regidoria de Participació Ciutadana habilita al mercat setmanal.

El 26 i el 29 de març, de 9 a 1, tothom qui passegi pel mercat setmanal hi trobarà una parada on podrà dipositar les propostes per a invertir 250.000€, i resoldre aquells dubtes que tingui sobre el Pressupost Participatiu. També es pot participar a través del web www.tutriescastello.cat i dipositant la butlleta del tríptic a les bústies ubicades a Castelló (OMAC, Biblioteca municipal i Espai Jove “El Centro”) i a Empuriabrava (OMAC i Espai Alberes). La principal novetat de la convocatòria d’enguany, segons ha informat l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, és la partida econòmica del pressupost municipal, que en aquesta edició s’ha ampliat i ascendeix fins als 250.000 € en inversions. Amb tot, un dels requisits que han de complir les propostes que es presentin és que aquestes no sobrepassin els 150.000 €, ja que d’aquesta manera es garanteix que com a mínim es puguin executar dos projectes.