El Consell de Governs Locals, l'òrgan que serveix per representar el municipalisme davant la Generalitat i el Parlament, ha fet aquest dilluns 21 de març la primera reunió després de la seva reactivació, el passat 2 de febrer. Ho ha fet sota la nova presidència de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, qui s'ha traslladat juntament amb els vicepresidents i el secretari de l'òrgan al Parlament de Catalunya per reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.

Aquest òrgan es va desactivar l'any 2015 i durant aquest mandat s'ha decidit reactivar-lo "per donar veu a tots els municipis, per ser un fòrum del municipalisme, per ser un Parlament dels pobles i les ciutats, i també àgora del municipalisme”, en paraules de Vilagrà.

Amb el president @perearagones rebem per primer cop la presidència i vicepresidències del Consell de Governs Locals. Som al costat del #MónLocal i el Consell és una prioritat del @Govern per reforçar les institucions més a prop de la ciutadania. pic.twitter.com/J6TSvZM7p6 — Laura Vilagrà Pons (@LauraVilagra) 21 de marzo de 2022

El Consell de Governs Locals està format per cent alcaldesses i alcaldes de Catalunya. Entre els seus integrants hi ha set membres nats: l'alcaldessa de Barcelona, les presidències de les quatre diputacions i les presidències de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM). La resta dels 93 integrants del Consell es distribueixen de forma proporcional entre els diferents partits polítics en funció dels seus resultats en les passades eleccions municipals.