“Convenia reactivar el Consell de Governs Locals per donar veu a tots els municipis, per ser un fòrum del municipalisme, per ser un Parlament dels pobles i les ciutats, i també àgora del municipalisme”. Amb aquestes paraules la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, ha destacat la importància que s’hagi reactivat el Consell de Governs Locals. El Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona ha estat l’escenari aquest dimarts de constitució de l’ens creat el 2011 però que va deixar de funcionar el 2015. Un centenar de representants del món municipalista formen el Consell.

Vilagrà ha recordat que el Consell de Governs Locals és un òrgan de representació de municipis i vegueries en les institucions de la Generalitat. “És una eina, per a nosaltres el Govern de la Generalitat, estratègica però també d’equilibri territorial que evidentment escoltarà amb atenció, amb respecte, el que ens dieu i dotarà dels recursos i les eines que faci falta per tirar endavant aquesta reactivació”, ha apuntat.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha estat elegida presidenta del Consell de Governs Locals. Lladó ha reivindicat el paper fonamental que han jugat els ajuntaments durant la pandèmia per cobrir les necessitats de la ciutadania. “Els governs locals ens hi hem deixat la pell”, ha afirmat. La presidenta del Consell ha manifestat. “Coneixem les inquietuds de la gent i les legítimes reivindicacions de cada racó de Catalunya. Ara ens toca convertir els problemes de la ciutadania en solucions concretes i útils. Hem de ser la veu del territori a la Generalitat, i els ulls de la Generalitat al territori”.

La consellera de la Presidència ha afirmat que l’acte d’aquest dimarts era important per al Govern català. “Una prioritat de país perquè no es tracta només de reprendre el que vam deixar el 2015. Entenem que és una nova etapa de donar veu als municipis grans, mitjans, petits, metropolitans, micropobles i de reforçar les institucions. Les que estan més properes a la ciutadania”. I ha afegit: “L’acte d’avui pretén obrir aquesta etapa de relació honesta, directa, de reconeixement dels governs locals. Per tant, enfortir els llaços, les aliances i fer que les institucions locals siguin ben fortes”. En aquest context, ha reclamat: “Volem un interlocutor fort, estratègic, no només per desenvolupar polítiques públiques, això ja ho fem, sinó per co-decidir sobre aquests aspectes que us afecten en relació amb el Govern de la Generalitat”.

Avui ha sigut un dia històric per Catalunya. S'ha constituït el Consell de Governs Locals, una eina transformadora pel municipalisme català. He tingut l'honor de ser elegida Presidenta per representar així, un òrgan que serà la veu dels municipis catalans a la Generalitat

Vilagrà ha expressat el desig de l’executiu català perquè el consell “esdevingui una eina eficaç, àgil, altaveu de les diferents veus i sensibilitats del territori”. I ha reblat: “El Govern de la Generalitat amb els ajuntaments al costat hem de poder fer les transformacions que el país necessita. Hem de poder assolir els objectius de desenvolupament sostenible. Tenim molts deures conjunts i ho farem sumant la veu de tot el territori”.

La consellera, que ha agraït el consens polític assolit per a la composició d’aquest consell, ha aprofitat l’ocasió per demanar als convocats el desplegament del reglament de funcionament i també valorar si encara és útil la llei del Consell de Governs Locals que és del 2010.

Segons la llei del Consell de Governs Locals, una de les finalitats del consell és participar en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives i en la tramitació de plans normes reglamentàries i avantprojectes de llei que afecten de manera específica les administracions locals.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha iniciat la sessió constitutiva del Consell i ha celebrat la recuperació d’aquest òrgan. Colau ha apuntat que “el Consell de Governs Locals pot i ha de ser un bon instrument per avançar en l’impuls i reconeixement del municipalisme”. L’alcaldessa ha destacat també la necessitat de situar als municipis com a veritables protagonistes de la governança del país.