Núria Sala, estudiant de 2n de Batxillerat de l'Institut de Vilafant, ha estat seleccionada pels premis CRACS que organitza la Universitat de Girona, pel seu treball de recerca, titulat "Cada vespa remou el seu vesper. Gestió i control de la vespa asiàtica". En ell, l'alumna fa una extensa recerca sobre com s'ha gestionat l'arribada de la vespa asiàtica a les comarques de l'Alt Empordà i del Pla de l'Estany, amb un objectiu clar: remoure consciències. I és que tal com explica Núria Sala: "El tema de la vespa asiàtica no afecta només al sector apícola, sinó que ens afecta a tots, i en pocs anys notarem l'impacte en la societat. Per això crec que és important que siguem conscients de la problemàtica".

Tanmateix, val a dir que la seva selecció als premis CRACS li ha suposat una gran satisfacció: "veus que tot l'esforç i hores que has dedicat, han valgut la pena. I si no acabo guanyant no passa res perquè m'enduré l'experiència d'haver estat finalista en aquests premis, que em fan molta il·lusió", detalla Sala.

El certamen organitzat per la UdG té diverses categories, una de les quals és el premi del públic, i aquí és on podem ajudar l'alumna altempordanesa. "Per poder optar a aquest premi he d'obtenir molts 'm'agrada' al vídeo que he fet. Però més enllà del premi, crec que és important compartir el vídeo perquè és una problemàtica que, com deia, ens afecta a tots", explica l'alumna. Aquest és el vídeo:

Les votacions populars finalitzaran el dimarts 22 de març, i el congrés i entrega de premis dels CRACS tindran lloc el dimecres 30 de març a la Sala de Graus de la Facultat de Dret de la UdG.