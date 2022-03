El municipi de Navata ha canviat les dates de la pintada del mural per la igualtat amb motiu del 8M. Les pluges d'aquest dissabte han obligat a posposar la pintada col·lectiva fins al divendres 18, de 16:30 h a 20 h, i dissabte 19, a partir de les 10:30 h.

Aquest és un taller per a joves a partir de 10 anys que es fa al Punt Jove amb la il·lustradora Sonia Estévez. A través de les xarxes socials, el Punt Jove ha compartit el procés de creació del mural. Amb diverses fotografies, l'entitat ha ensenyat com els joves han dissenyat el dibuix, l'han marcat a la paret i el tenen a punt per ser pintat el cap de setmana que ve.

El disseny del dibuix es va fer el Dia de les Dones, el passat dimarts 8 de març, mentre que la tria i l'esbós van tenir lloc el dijous 10.