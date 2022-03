Aquesta setmana ha tingut lloc una reunió informativa i de coordinació entre l’Ajuntament i Creu Roja Roses, on el regidor de Sanitat i Ensenyament, Marc Danés Zurdo; el president de l’entitat, Jordi Segura Soro; i la tècnica coordinadora, Clàudia de Cruz, han parlat de les accions que realitza l'entitat a la població en matèria de sanitat i ensenyament.

En l’àmbit sanitari, els cursos de primers auxilis que ofereix l’entitat, són molt demandats pels joves amb l’objectiu de treballar a les platges i instal·lacions aquàtiques del municipi durant l’estiu. Un altre aspecte destacable ha estat la tasca duta a terme per Creu Roja Roses durant el procés pandèmic i l’ajut dispensat als residents de la població que ho necessitaven en l’obtenció dels certificats digitals COVID.

En l’apartat formatiu, Creu Roja Roses ofereix sessions de reforç escolar per a nois i noies amb necessitats especials, així com d’alfabetització digital per a alumnes de 6è de primària, adreçada sobretot a la realització de tràmits electrònics bàsics del dia a dia, com ara lliurament de treballs escolars via electrònica o recerca i baixada d’informació d'internet, entre d'altres.

Marc Danés ha agraït la tasca realitzada per l’entitat "tant durant la pandèmia com per la resta de serveis i atencions que ofereixen a Roses de manera periòdica", i ha valorat molt positivament la reunió mantinguda, "que tenia com objectiu continuar mantenint la bona relació de coordinació i col·laboració entre Creu Roja i l'Ajuntament de Roses en els aspectes tractats"