Uns rètols informatius al Parc Bosc de Figueres, amb colors vius perquè no passin desapercebuts, alerten de la possible presència en arbrat d’aquesta zona d’erugues de processionària. L’Ajuntament de Figueres ha volgut prendre «mesures preventives» per avisar els usuaris d’aquest espai públic, com ara senyalitzar les zones on hi ha erugues i bosses de processionària, polvoritzar preventivament els pins amb productes insecticides, eliminar les bosses dels pins afectats i instal·lar anells perquè aquests insectes no arribin a terra.

En els rètols, a part d’indicar-se aquestes actuacions, també es fa el següent advertiment: «No obstant això, cal recordar que les erugues són font d’aliment d’ocells i contribueixen a la biodiversitat del verd urbà de la ciutat. Per aquest motiu, i en aquesta època de l’any, els tractaments amb productes insecticides es fan només de forma puntual i local». Com a precaució, s’aconsella no tocar ni acostar-se a les erugues i evitar que ho facin també les nostres mascotes.