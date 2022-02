En el ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, on es va aprovar definitivament el pressupost municipal d’aquest any 2022, es va donar a conèixer la renúncia al càrrec, per raons professionals, presentada per la regidora de l’equip de govern, Gladys López Giménez, que tenia delegades les àrees de Salut, Afers socials i famílies i Participació ciutadana.

L’Ajuntament que encapçala Isabel Maria Cortada ha comunicat la renúncia a la Junta Electoral i proposa com a substitut Domènech Broch Padrosa, que ocupava el següent lloc a la llista de Gent de Palau-AM a les darreres eleccions municipals del 2019.