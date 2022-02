L’increment de la consciència ciutadana sobre les donacions de tèxtils augmenta a poc a poc. A Figueres, hi ha 41 contenidors de roba usada que durant el 2021 van recuperar 121.000 quilos de tèxtil, la qual cosa suposa un creixement de l’11% respecte a l’any anterior. «Això equival a 2,6 kg/hab, una xifra que es manté sobre la mitjana catalana», i és una bona dada, afirmen des de la Fundació Solidança, entitat que es dedica a la inserció sociolaboral i la formació professionalitzadora de persones en situació de vulnerabilitat social.

Solidança és una de les set empreses que formen part de la cooperativa Roba Amiga que, des de divendres passat, disposa d’un nou establiment de venda de productes de segona mà al carrer Vilafant de Figueres, la primera de l’Alt Empordà. A la botiga, es podrà trobar diferents productes de segona mà, roba, complements, roba de la llar i també calçat. A Figueres hi ha 41 contenidors

La importància d’aquestes botigues és que «generen un doble impacte social i ambiental. L’objectiu de l’entitat és promoure la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió social del nostre entorn a través del Programa Roba Amiga, vinculat a la gestió integral del residu tèxtil des de l’execució de la recollida, triatge, campanyes d’educació i sensibilització ambiental fins a la seva comercialització».

La botiga és promoguda per l’ADAD L’Encant, una entitat social amb vint-i-cinc anys de trajectòria formada per l’Empresa d’Inserció EI ADAD L’Encant amb seu a Olot, promoguda actualment per la Fundació Solidança.

A les botigues de segona mà Solidança/Roba Amiga, es tanca el circuit de la roba promovent una Economia Circular i Social. Aquesta roba forma part de la línia de moda sostenible, ja que a través de la reutilització i l’economia circular s’evita que aquesta roba esdevingui residu donant-li una segona vida i, a la vegada, no es potencia el consum de recursos derivats de la indústria de primera mà.

A més, des de l’entitat es promou una compra responsable entre la seva clientela, i s’utilitza com un punt de sensibilització ambiental i social. També, d’aquesta manera, donen a conèixer l’impacte social i ambiental que genera aquest circuit de gestió circular.

Alguns beneficis de comprar a les botigues Roba Amiga és que es contribueix a crear llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social, es té cura del planeta i el medi ambient reduint emissions de CO2 a l’atmosfera i s’aposta per la reutilització de roba per tal de reduir l’impacte ambiental i contribuir en la protecció del nostre planeta. Al mateix temps, es fomenta un consum conscient i sostenible. S’hi poden trobar peces úniques i originals i és apte per a tots els públics gràcies als seus preus assequibles per a totes les butxaques.

De totes les peces tèxtils que es recullen, només un 5% va a botigues, un 40% es destina a reciclatge, el 45% a exportació i un 10% és per rebuig.

A partir del 2025, serà obligatòria la recollida selectiva del residu tèxtil. A Catalunya, la gran majoria de municipis ja tenen un sistema de recollida amb contenidor de roba, gràcies als convenis amb entitats socials de la cooperativa Roba Amiga, o altres gestors similars.