Jesús Quiroga (Figueres, 1967) combina la seva feina com a subdirector d’ocupació i territori del SOC amb la de les regidories de Serveis Socials, Empresa i Ocupació i Formació i Indústria de l'Ajuntament de Figueres. El regidor explica que, el 2022, ve marcat a Figueres per una renovació profunda dels serveis socials que inclourà la millora en l’atenció domiciliària i l’atenció a la joventut, així com el trasllat del menjador social i el Centre de Distribució d’Aliments fora del centre de la ciutat.

De quina manera afronta l’Àrea de Serveis Social les necessitats de la ciutat?

Encarem aquest any 2022 i els pròxims tres anys amb una perspectiva nova. Se’ns obren quatre anys de transformació profunda dels serveis socials a Figueres. La Generalitat s’ha compromès a dotar de més personal i més recursos econòmics l’atenció domiciliària, els equips d’atenció primària i els equips de sensesostre. Transformar l’estructura de serveis socials és el plantejament i el repte d’aquest 2022.

Com es farà això?

Amb una perspectiva totalment diferent que és la proposta del contracte programa de la Generalitat de Catalunya en matèria de Benestar Social. Aquest acord entre la Generalitat i l’Ajuntament ha de marcar diferències que han de passar per un programa d’atenció als sensesostre molt més dotat econòmicament que ens permeti tirar endavant el projecte del nou menjador social i la residència d’urgència a Figueres. A partir d’aquí, organitzarem absolutament tot per als propers quatre anys pel que fa als serveis socials. Això vol dir, entre altres coses, millorar l’atenció als sensesostre i canviar el model d’atenció a la gent gran apostant per la seva autonomia.

L’atenció als joves com es millorarà?

Volem realitzar totes les planificacions estratègiques per a la joventut. Estem treballant amb el tema de cicles formatius, vam aconseguir el de logística. En l’atenció als joves, només tenim un centre de referència, que és Kasameu, i el financem des de l’Ajuntament. Figueres hauria de tenir com a mínim quatre centres, perquè és una manera de donar xarxa a les famílies i que aquests joves puguin continuar els estudis, formar-se i accedir al món laboral i no trobar-se moltes vegades sense aquesta mena de recurs. Per això vam fer un pla local de joventut dotat amb una persona tècnica i coordinadora que durà a terme totes aquestes polítiques per als joves. Treballem la formació professional, les noves oportunitats, tota aquesta oferta per als joves que s’emmarca dins la transformació dels serveis socials amb línies de finançament de veritat rere de cada acció.

Pel que fa al personal de Serveis Socials, quan podran tornar a les oficines del carrer Sant Pau?

Segons els tècnics municipals, a la segona quinzena de febrer, tindrem en condicions les oficines del carrer Sant Pau. A l’anterior legislatura, va ser un error decidir traslladar el personal sense que tinguessin la connexió a la llum adequada. Hem refet tot el sistema de llum, perquè van anar allà i no podien connectar ni l’aire condicionat ni la calefacció, ni la ventilació, ha estat una història per no dormir. Ara s’ha canviat la instal·lació i s’han posat transformadors nous.

El trasllat del menjador social i el Centre d’Aliments en quina situació està?

Figueres fa anys que va decidir tenir un menjador social i s’ha convertit en un espai de referència. El plantejament que tenim és treure’l d’on és ara. El Centre de Distribució d’Aliments també ha de canviar d’espai, ja que són dues ubicacions que ens ha portat molts problemes. Voldríem un espai adequat i fora del centre, que no interfereixi en la vida dels veïns i sigui digne per a tothom. Si el nou contracte programa preveu ajudes directes per a aquest capítol, nosaltres podrem moure el menjador social, el banc d’aliments i buscar-li una ubicació més adequada. Estem en negociacions i s’ha parlat amb els propietaris de diferents espais, però dependrà dels recursos econòmics que assigni el departament.

Com es pretén millorar l’atenció als sensesostre?

Hem desenvolupat un projecte d’atenció als sensesostre conjuntament amb la Regidoria d’Habitatge que compta amb pisos d’assistència i d’urgència, però poder col·locar aquestes persones en els pisos i donar-los estabilitat per poder treballar amb ells. És una feina que necessita recursos econòmics i aquests han de venir de la Generalitat. L’objectiu és treballar amb ells, perquè tinguin autonomia, reconduir aquestes persones cap a l’ingrés mínim vital o una renda garantida de ciutadania, en els casos que presentin diferents problemàtiques socials o patologies que no resoldrem en poc temps. Aquestes persones, llavors, poden accedir a un dels pisos socials i garantir-los autonomia, estabilitat i accés al món laboral, si és possible.

Quin pressupost hi ha per al 2022?

L’atenció als sensesostre econòmicament és una aportació directa dels fons municipals. Per al 2022 està pressupostat el servei d’acolliment residencial (pisos i atenció del programa d’atenció a les persones sensesostre) amb 94.395 euros i per al menjador social hi ha una partida pressupostada de 290.000 euros. La Generalitat va transferir 39.563 euros l’any passat en ajudes socials i l’Ajuntament pressuposta, cada any, 250.000 euros en aquestes ajudes. El contracte programa ha de donar resposta real a les necessitats de ciutats com Figueres que tenen quasi 50.000 habitants i el repte és iniciar els quatre anys del contracte programa des de la realitat i no des de la ficció.