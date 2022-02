El Departament d'Acció Climàtica ha intensificat els controls a les explotacions d'aus arran del brot de grip aviària als Aiguamolls de l'Empordà. Els Agents Rurals van localitzar el 17 de gener una cigonya morta i ara s'estan inspeccionant totes les granges en un radi de 10 quilòmetres, on n'hi ha 132 d'autoconsum i una trentena de comercials.

L'objectiu: evitar que el brot s'estengui comprovant que les explotacions compleixen amb les mesures de bioseguretat i l'estat de les aus. És el cas de la granja d'en Jaume Macau de Pau. Té unes 2.300 gallines ponedores que fan ous ecològics. Arran del confinament de les aus, ha notat un descens del 10% en la producció. "S'estressen, es piquen entre elles i algunes s'acaben matant", explica Mateu.

El dels Aiguamolls és el segon focus d'influença aviària detectat a Catalunya en el que portem d'any. El primer va ser al Segrià, on van trobar quatre cignes i una cigonya morts. La situació als Aiguamolls, però, no és nova. És una zona amb una elevada presència d'aus silvestres i migratòries, com les cigonyes, que la converteixen en un punt crític en l'extensió d'aquesta malaltia. Per això, fa temps que els Agents Rurals havien intensificat la vigilància passiva d'aus salvatges.

Van ser ells mateixos els que van localitzar la cigonya morta el 17 de gener i des d'aleshores s'estan fent controls a les explotacions agràries ubicades en un radi de 10 quilòmetres del punt on es va trobar l'au. En total, la zona concentra més de 130 explotacions d'autoconsum i una trentena de comercials.

Veterinaris que treballen pel Departament d'Acció Climàtica les inspeccionen una a una per comprovar, per una banda, que es compleixen les mesures de bioseguretat i, per l'altra, comprovar l'estat dels animals. També es mira que no tinguin abeuradors que provinguin de dipòsits d'aigua on poden accedir aus silvestres i que es barregin espècies com ànecs i oques amb d'altres aus de corral.

Aquestes són algunes de les mesures que ha fixat el Departament, que estaran vigents fins a l'abril i que també inclouen que els animals estiguin confinats per evitar qualsevol tipus de contacte amb aus salvatges. Aquest dijous ha estat el torn de la granja de gallines d'en Jaume Mateu, ubicada a Pau.

En té més de 2.000 i produeixen ous ecològic. Fins que es va detectar el brot, les seves gallines sortien a l'exterior –un tancat amb reixes- durant des de bon matí i es retiraven a la nit. Això és, precisament, el que les diferencia de la resta però amb les mesures imposades els animals s'han de quedar tancats tot el dia. Això, segons en Jaume, els provoca situacions d'estrès i genera enfrontaments.

"Algunes es piquen entre elles i s'acaben matant o es moren", detalla. Des que va començar el confinament, ha detectat un descens d'un 10% en la producció. "Ara estan fent uns 2.000 ous al dia, però vas notant que cada cop en fan menys", explica.

En el seu cas, l'inspecció d'Acció Climàtica no ha detectat cap indici d'afectació entre el bestiar. "Si hagués sigut així, s'haurien pres mostres i s'haurien enviat a analitzar per confirmar o descartar la malaltia", detalla el cap del servei de coordinació del Departament, Quim Xifra.

El consum és "segur"

Des del Departament, a més, insisteixen que es pot consumir amb seguretat carn d’origen aviari, ous o productes derivats, ja que no hi ha indicis que suggereixin que el virus de la influença aviària pugui ser transmès als humans a través del consum d’aquests productes. Així mateix ho constata la investigadora de l'IRTA-CReSA, Kateri Bertran. Segons diu, s'han detectat alguns casos lleus i asimptomàtics entre treballadors de granges afectades pel virus però que "requereix un contacte molt estret". "El consum de productes d'aus, en principi, no suposa cap risc per a les persones", remarca Bertran.