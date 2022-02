El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural confirma la detecció del virus de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP), H5N1, en una cigonya (Ciconia ciconia) trobada morta als Aiguamolls de l’Empordà. Aquest és el segon focus d’influença aviària en aus silvestres detectat a Catalunya l’any 2022. El primer, es va notificar al Segrià (Lleida), on es van localitzar 4 cignes i 1 cigonya morts al riu Segre.

En aquest cas, la cigonya va ser localitzada pels Agents Rurals el 17 de gener fruit del reforç de la vigilància passiva en aus salvatges del Programa de vigilància de la influença aviària a Catalunya i va ser traslladada al Centre de Recuperació de Fauna del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà on se’n van prendre mostres que es van analitzar en primer lloc al Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA - CReSA) i posteriorment al Laboratori Central de Veterinària d’Algete per a la seva confirmació.

Arran de la notificació d’aquest focus, com a mesura de prevenció, els Serveis Veterinaris Oficials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en coordinació amb el Cos d’Agents Rurals, estan realitzant visites de control a totes les explotacions avícoles ubicades dins del radi de 10 km al voltant de la localització de la cigonya per comprovar les mesures de bioseguretat de les explotacions i l’estat clínic de les aus de corral a fi de descartar qualsevol sospita de la malaltia.

Aquesta mesura no implica cap restricció de moviment d’aus vives o els seus productes a les explotacions ubicades dins el radi.

Addicionalment, el Cos d’Agents Rurals ha intensificat la vigilància passiva en aus salvatges a la zona on es va localitzar la cigonya.

S’extremen les mesures per prevenir el contagi de les aus de corral

Tenint en compte el risc d’incursió de la malaltia a les explotacions d’aus de corral que suposa la presència d’aquest virus al nostre territori, el passat 12 de gener, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya.

A partir de la publicació d’aquesta resolució, totes les explotacions avícoles comercials o d’autoconsum i els particulars amb tinença d’aus de corral han d’aplicar les mesures de prevenció següents, per les quals queden prohibits:

La utilització d’ocells dels ordres anseriformes (com oques, ànecs, o cignes) i caradriformes com a reclam de caça.

La cria d’ànecs i oques amb altres espècies d’aus de corral.

La cria d’aus de corral a l’aire lliure. Quan no sigui possible, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pot autoritzar-la si es col·loquen teles ocellaires o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus silvestres, i sempre que s’alimentin i abeurin les aus a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi l’arribada d’aus silvestres i s’eviti el contacte amb els aliments o l’aigua destinats a les aus de corral.

El subministrament d’aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d’aigua on puguin accedir aus silvestres, excepte en el cas d’aigua tractada per garantir la inactivació del virus.

La presència d’aus de corral o un altre tipus d’aus captives en els centres de concentració d’animals, incloent-hi els certàmens ramaders, mostres, exhibicions, celebracions culturals i qualsevol concentració a l’aire lliure.

La finalitat d’aquestes mesures és evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus salvatges per prevenir la introducció de la influença aviària a les explotacions avícoles, la qual cosa suposaria greus repercussions tant en la salut animal com econòmiques per al sector avícola.

Davant d’aquesta situació i de totes les mesures preses per l’Administració, cal afegir el gran paper que té el sector en la seva responsabilitat pel que fa a extremar les condicions de bioseguretat a les explotacions avícoles de tot Catalunya.

Finalment, cal destacar que es pot consumir amb seguretat carn d’origen aviari, ous o productes derivats, ja que no hi ha indicis que suggereixin que el virus de la influença aviària pugui ser transmès als humans a través del consum d’aquests productes.