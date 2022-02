L’Ajuntament de Vilajuïga acaba d’aprovar el nou pressupost pel 2022, d’un total d’1.107.389,04 €. Segons ha informat el consistori, aquest any, el pressupost està marcat per diverses inversions en equipaments municipals i, alhora, mostra l’esforç que s’està fent per aconseguir reduir despeses, per exemple, en consums elèctrics o en el tractament de residus. El pressupost va ser sotmès a votació en el darrer ple municipal, celebrat el dilluns 17 de gener. La proposta va rebre 4 vots favorables (de l’equip de govern d’Assemblea per Vilajuïga) i dues abstencions. Una de les majors actuacions que s’han previst per a aquest any és el replanteig del camí de Quermançó fins a la zona esportiva, per reconvertir-lo en un passeig de vianants i pacificar la circulació al trànsit. Aquestes obres milloraran la seguretat dels vianants i farà més agradable la zona. La inversió, que es va reflectir en el pressupost de l’any passat, forma part de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis ( PUOSC) i té un cost aproximat de 130.000 €.

L'Ajuntament de Vilajuïga també preveu continuar avançant en la reforma interior de l’Escola Santiago Ratés, renovant els antics lavabos i amb la reforma de la cuina, una obra llargament planificada amb els Serveis Territorials de la Generalitat a Girona.