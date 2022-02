L'actual alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, ha anunciat, aquest dimarts, la seva renúncia a tornar a encapçalar la candidatura republicana a les pròximes eleccions municipals de 2023. A través d'un comunicat a les xarxes socials, Güell ha explicat que "aquesta decisió ja fa temps la vaig prendre, i que ja he comunicat als meus companys d’Esquerra, però crec que ara, a 15 mesos vista de les eleccions, és el moment oportú per anunciar-ho públicament. Aquesta decisió s’emmarca dins un procés natural de renovació que crec hi ha d’haver al capdavant de les organitzacions. Desitjo que el meu relleu al capdavant d’ERC tingui també l’honor i el privilegi d’ocupar l’alcaldia de la vila de Castelló d’Empúries que tant estimo".

Güell recorda que "quan acabi aquesta legislatura, hauré dedicat 20 anys de la meva vida a la política municipal des d’un primer pla: 9 anys com a regidor a l’oposició i 11 anys d’alcalde. He viscut moments únics i irrepetibles i d’altres que hem hagut de treballar molt per poder tirar endavant els nostres projectes municipals. Encara em queden mesos de molta feina i podeu estar ben segurs que la faré amb la mateixa il·lusió que l’he feta fins ara. La posició que he ocupat a l’Ajuntament m’ha permès conèixer molta gent i us puc assegurar que m’emportaré un molt bon record de tothom".

"El juny de 2023 -afegeix- donaré per acabada, per tant, la meva etapa en la política municipal, però continuaré formant part de la família d’ERC i continuaré col·laborant en tot el que pugui des del darrere per millorar la vida dels veïns i veïnes de Castelló d’Empúries i lluitant per la independència de Catalunya. I, per acabar, voldria fer un sincer agraïment a tots els companys i companyes que m’han acompanyat en aquest viatge, companys de la secció local, del grup municipal, regidores i regidors, treballadors municipals… a totes i a tots, moltes gràcies pel vostre esforç, treball i comprensió! Salut i República!".

Salvi Güell és l'actual president de l'executiva comarcal d'ERC a l'Alt Empordà.