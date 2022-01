Parcs de la Generalitat ha posat en valor, en una de les seves darreres publicacions, l’Espai Natural Protegit Riu Llobregat d’Empordà, per la gran importància com a connector biològic entre les zones de muntanya de l’Albera i la plana litoral empordanesa, a més de ser una zona clau en la ruta migratòria, com a àrea de repòs, d’ocells migratoris, especialment els rapinyaires.

L’espai és també una línia de recàrrega dels aqüífers al·luvials d’aquesta zona. Destaquen captacions locals per a aigua de boca. Els boscos de ribera d’aquest espai protegeixen els marges fluvials de l’erosió. L’esponerosa vegetació d’aquests cursos fluvials limita l’acció destructora de les inundacions. Els ecosistemes forestals de ribera i les rouredes i pinedes dels vessants són importants embornals dels gasos amb efecte hivernacle. L’espai protegeix comunitats de ribera de cert interès –com vernedes i tamarigars– i espècies de fauna associades, el barb de muntanya, la tortuga de rierol, la llúdriga i els amfibis. La superfície total de l’Espai Natural Protegit Riu Llobregat d’Empordà és de 306,22 hectàrees i comprèn vuit municipis de l’Alt Empordà: Capmany, Masarac, Agullana, Peralada, Cabanes, Darnius, Biure i Pont de Molins. La verneda (Alno-Padion) és la formació de bosc de ribera pròpia de la part alta de l’Espai; a més, a les parts altes del curs fluvial excaven materials silícics; les parts baixes del riu Llobregat d’Empordà, molt més obertes, incorporen hàbitats com tamarigars i herbassars nitròfils; són també les parts que estan més humanitzades; ja que petits horts i conreus i bosquines de suredes se situen a tocar mateix del bosc de ribera; les parts baixes del curs fluvial estan envaïdes per denses formacions de canya americana (Arundo donax); a tortuga de rierol (Mauremys leprosa) és un dels rèptils d’interès que habita en aquesta zona de l’Albera.