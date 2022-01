L’entitat Càritas, amb el suport de l’Ajuntament de l’Escala, ha obert un espai setmanal de xerrades adreçat a la gent gran. Cada dijous, a les quatre de la tarda, a la Biblioteca Víctor Català de l’Escala, hi haurà una trobada per compartir les inquietuds, els interessos o les problemàtiques que afecten els participants. Aquest és un espai on parlar i ser escoltat.

Aquestes xerrades, que van començar dijous passat, s’allargaran fins al dia 21 de març i formen part del programa de Càritas per atendre les necessitats socials.