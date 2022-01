El figuerenc Josep Puigbert ha anunciat que, a finals d’aquest mes, tanca la seva etapa com a director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, un càrrec que ostenta des del 2014. «Han estat més de set anys de feina intensa i apassionada, que ha tingut molts moments gratificants i estimulants en l’àmbit professional i personal, i que m’ha permès viure i participar en un període excepcional per la història del nostre país», ha escrit Josep Puigbert, en una carta de comiat que ha titulat Fins aviat / À bientôt. En aquesta missiva, el figuerenc ha fet un repàs a moments destacats de la seva gestió a la institució catalana de la capital del Rosselló: «Els preparatius del referèndum de l’1-O des de la Catalunya Nord; l’organització de la rebuda al president Puigdemont i als consellers de l’exili a terres catalanes; la compareixença conjunta a la Casa de la Generalitat dels tres presidents de la Generalitat –Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra– per denunciar la persecució judicial i la repressió; l’onada de solidaritat i suport que s’ha generat a la Catalunya Nord en aquests darrers anys; o el fet de poder explicar les raons per les quals Catalunya vol la independència, són alguns dels episodis que han suposat moments d’intensa emotivitat. Ha estat un temps de moltes esperances, dificultats i patiment, però que ha valgut molt la pena viure’l».

«Situar la Casa de la Generalitat en el lloc institucional que li pertoca, impulsar les relacions, els intercanvis i els projectes de cooperació social, cultural, formatiu, econòmic, turístic, d’emergències, de mobilitat, d’emprenedoria... són alguns dels reptes que he afrontat», remarca Josep Puigbert.