Marc Danés Zurdo (Roses, 1978), és assessor finanancer i forma part del consistori rosinc des de 2011. Va formar part de la darrera llista de Junts per Roses encapçalada per Montse Mindan.

El regidor d’Economia i Hisenda, Ensenyament i Sanitat de l’Ajuntament de Roses, Marc Danés i Zurdo (Junts per Roses), repassa el treball que es porta a terme des de les àrees municipals que encapçala i destaca, entre altres temes, que per a l’Ajuntament de Roses és important poder «mantenir els impostos i les taxes congelats».

Els pressupostos participatius van escollir la naturalització dels patis escolars. Quines millores tenen previstes?

Tenim 300.000 euros, que hem apostat per la millora dels diferents espais de pati de les escoles i aquest mes de gener intentarem fer una aproximació amb els tècnics per veure diferents escoles de Catalunya. Després ens reunirem amb la comunitat educativa perquè, entre tots, veiem quines millores podem desenvolupar dins d’aquest paquet. També canviarem la tanca exterior de l’escola Els Grecs, que està a punt de començar.

Han avançat en la creació del Consell d’Infants?

No, perquè no podem fer un projecte d’aquesta naturalesa telemàticament, ja que el més important és que es pugui treballar en diferents grups. Estem esperant si al curs vinent tot això passi i podem tornar a fer aquestes activitats.

Com ha afectat la variant òmicron a les escoles de Roses?

En aquests moments, tenim un pilot de positius, que estan confinats a casa seva. Si no haguessin canviat les normatives, crec que tindríem poques aules obertes o cap. L’afectació és molt alta i, a Roses, són els números més negatius que hi ha des del començament de la pandèmia pel que fa a positius. És cert que, aquesta, és una variant més lleu que la que hi havia anteriorment. Això és una gran sort.

L’Aula Gastronòmica ha tingut acceptació en l’àmbit educatiu?

Així és. També va sorgir dels pressupostos participatius, on es demanava un espai per fer cursos de cuina, i vam aconseguir fer-la possible.

Quins problemes s’han detectat des de l’àrea de Sanitat?

No gaires, només sabem que va molt bé la vacunació. Tinc contacte directe amb el director del CAP i planifiquem les diferents vacunes. S’està donant resposta a les necessitats de la gent. Hem recuperat la Taula de Sanitat de l’Ajuntament per treballar de cara al futur, com és el tema de la salut comunitària. Hem començat el programa de benestar emocional, on es buscarà la complicitat de la gent amb problemes emocionals. Hem d’intentar que no es quedi aïllada a casa. Hem posat a sobre de la taula, també, l’ampliació del CAP del nostre municipi, ja que Roses té més de 20.000 habitants i a l’estiu ho multipliquem per cinc. És una demanda que hem de formular al Govern de la Generalitat.

Què s’ha prioritzat en l’àrea de Serveis Econòmics?

Mantenir els impostos i taxes municipals congelats. És cert que hem hagut d’apujar un euro el rebut de les escombraries. Creiem que estem passant uns anys durs i no podem gravar més els impostos al municipi. És evident que, amb la pandèmia, no hem gastat diners en carnavals ni en festes, i tots aquests diners els hem hagut de traslladar en Serveis Socials. Hem aconseguit amortitzar tot el deute que tenia l’Ajuntament de Roses i hem posat les bases perquè podem endegar les grans obres que queden per fer a Roses, com podria ser acabar el front de mar, des de la Rambla Ginjolers fins al port esportiu.

Entrem ja al darrer tram d’aquest mandat. A què dedicarà aquest període?

Ara farem els grans projectes que volíem fer aquests quatre anys, perquè l’any 2019 vam treballar molt, però amb l’entrada de la pandèmia vam haver d’apagar focs sense poder fer grans projectes. Aquest any i mig que queda, acabarem el manteniment dels patis escolars. En el tema educatiu, tenim dos grans reptes. El primer, que estem treballant per retornar a la zonificació escolar, que permetria redistribuir els alumnes. L’altre són els plans de transició al treball. En Sanitat és fer pedagogia amb la gent perquè faci esport i es relacioni amb la gent, a més de l’ampliació del CAP. En Economia i Hisenda, feina tenim en fer les inversions de l’any que ve. Segurament, el front de mar no el veurem aquest any, però sí en un període de dos o tres anys hauríem de veure la definició concreta i començar les obres de manteniment.