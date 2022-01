Quasi dos anys després del decret de l’estat d’alarma, els comerciants continuen afectats per les mesures restrictives davant la pandèmia. El mercat de la fruita i la verdura de Figueres també ha patit les restriccions. Durant els mesos de confinament a principis de 2020, l’Ajuntament de Figueres va haver d’organitzar l’aforament amb tanques per restringir el moviment dels compradors. Tal com explica Lidia Guilla, paradista del mercat: «En posar-nos les tanques, els nostres clients ja no venien, no volien fer cua per entrar al mercat. Va ser una mica caòtic al principi de la pandèmia, mal gestionat també per part municipal». Però, aquesta situació indesitjable ha portat alguns beneficis, com la conscienciació en la compra de productes de proximitat.

Encara que va començar com una imposició, davant les restriccions de mobilitat, els ciutadans van haver de recórrer als comerços i mercats locals per fer les compres d’aliments, i alguns hi han començat a venir més sovint. Sole Pou, paradista de la plaça del Gra, explica com ha notat aquest increment de nous clients: «Hi ha alguns que sí que s’han quedat, n’hi ha que no, que van venir només per la pandèmia i llavors van seguir amb la seva rutina d’anar el dissabte a la tarda a l’hipermercat i a les grans superfícies a comprar-ho tot».

En els darrers anys, el segell de proximitat s’ha convertit en un valor afegit per als productes, que els atorga una credibilitat més gran. I això, els compradors, ho tenen més en compte. Noves generacions que entenen la importància de tenir cura de l’alimentació per garantir una bona salut, i així ho explica la Sole Pou: «Abans dèiem que a mercat només hi venen les àvies, però ara no, ara està canviant. I el jovent trobo mira de menjar molta més fruita i verdura, i intenten que sigui de qualitat».

Alguns compradors, com la Gabriela Cacho, trien el mercat com a lloc de confiança per fer la compra setmanal: «Sempre he vingut al mercat. M’agrada més la fruita d’aquí, els preus són més assequibles. A part, sé el que compro. Durant els mesos de confinament, també vaig continuar venint aquí, hi havia moltes cues, però la veritat és que m’agradava molt venir a comprar aquí».

Tot i això, la complicada situació que es travessa per culpa de la pandèmia afecta greument la venda presencial. Maria Dolors, paradista del mercat, assegura que: «La gent sí que vol comprar productes de proximitat, però la gent no surt a mercat tant com voldríem». N’hi ha d’altres que no han notat aquest increment, com l’Antonio García: «Nous clients, no. El que trobem a faltar són molts dels clients que teníem abans. Perquè la gent es queda a casa. Estan amb la por i hi ha molta gent que es reté». Marta Tomé, clienta de la plaça del Gra, reconeix que «ara hi vaig molt més sovint que abans, sobretot el dissabte al matí. Els productes són millors que els dels supermercats».

Es parla des de fa anys de la importància d’una dieta equilibrada i de qualitat, composta de productes de temporada, i preferiblement de proximitat per minorar la petjada de carboni. I és que, els mercats locals són la millor opció per adquirir totes aquestes fruites i verdures.

Les opinions