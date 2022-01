Vint-i-cinc horts urbans tornen a estar a disposició dels veïns de Figueres que ho sol·licitin i compleixin les condicions, per tal de ser utilitzats durant els propers quatre anys.

Les bases de la convocatòria per optar a gestionar un hort urbà a la ciutat de Figueres ja estan publicades al BOP i el termini per presentar instàncies serà fins el proper 26 de gener de 2022. Aquesta convocatòria comprèn el sorteig de 25 horts urbans distribuïts en 5 tipus de participants i atorgarà una llicència municipal d’ús per als pròxims 4 anys:

Tres parcel·les es destinaran a entitats figuerenques sense ànim de lucre Una parcel·la es destinarà a centres educatius Set parcel·les es destinaran a persones de més de 60 anys Set parcel·les es destinaran a persones a l'atur Set parcel·les es destinaran a la resta de veïns

Pel que fa als requisits per a les entitats, hauran d'estar inscrites en el registre municipal d’entitats i associacions de l’Ajuntament de Figueres, tenir entre les seves finalitats la naturalesa pedagògica, terapèutica o d’inserció social. Els centres educatius han d'estar ubicats a la ciutat i han de ser públics. Ambdós grups han de presentar un projecte de gestió de l’hort durant 4 anys.

Pel que fa als requisits per a persones a títol individual, a més del requisit de cada grup (majors de 60 anys, en el cas del grup 3, o registrats a l'atur, en el cas del grup 4), les persones que vulguin optar no poden tenir cap hort en propietat o arrendament (ni qui ho sol·licita ni cap membre de la unitat familiar), han d'estar empadronats a Figueres amb un mínim d’un any abans de la data de publicació de la convocatòria, i no poden tenir informes negatius de convocatòries anteriors ni deutes pendents amb l’Ajuntament.

El sol·licitant només podrà presentar una sol·licitud per grup i convocatòria. O sigui que si es presenta al grup 3, no es pot presentar sol·licitud per al grup 4 o 5. Les instàncies es poden presentar a través de la pàgina web de l'Ajuntament www.figueres.cat. Una vegada esgotat el termini per presentar sol·licituds (26 de gener) i acabat la comprovació de documentació, es farà pública la llista definitiva d’admissions al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web de la corporació. Es determinarà la data i lloc en que tindrà lloc el sorteig públic, i, segons el resultat del sorteig, es formalitzaran les adjudicacions de les llicències d’ús privatiu de parcel·les d’horta municipal.