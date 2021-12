Fisersa gestionarà, l'any 2022, la neteja viària de la ciutat de Figueres. Després que el passat mes de novembre, l'Ajuntament aprovés encarregar aquest neteja a l'empresa municipal, la nova maquinària ha arribat a la ciutat. Així ho ha anunciat el consistori, a través de les xarxes socials.

Amb l'entrada del nou any, @fisersa començarà a gestionar la neteja viària a la ciutat. Avui ha arribat part de la maquinària que ens ha d'ajudar a millorar el servei de neteja viària. La gestió pública del servei de neteja s'ha de començar a veure des del primer dia pic.twitter.com/9rBhy25Wae — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) 27 de diciembre de 2021

A partir de l'1 de gener, i per un període de cinc anys, es gestionarà el canvi. La despesa és de 14,4 MEUR - 2,8 MEUR per any - fins al 2026.