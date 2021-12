Família Igual que Tu, la campanya que va iniciar l’associació animalista Projecte LOLA fa ben bé un any, segueix avançant amb l’objectiu final que els bancs d'aliments també recaptin menjar per als animals de les famílies que ajuden. En aquest sentit, fa unes setmanes, les responsables de l’entitat gironina es van reunir amb la direcció de la Fundació Affinity i el resultat ha estat la signatura d’un conveni amb el Banc dels Aliments de Girona, gràcies al qual faran donacions de pinso, de la seva gamma Libra, per als animals de les famílies vulnerables.

Aquest és un gran pas, però no l’únic, ja que el Banc dels Aliments de Barcelona, per la seva banda, també ha signat el conveni. En tot moment, l’objectiu principal de Projecte Lola és que la iniciativa s’estengui a tots els bancs d’aliments. Per aquest motiu, en els darrers mesos, ha estat en contacte amb el Banc dels Aliments de Barcelona i, fruit d’aquestes converses, l’entitat ha detectat que existia la necessitat entre les persones que ajuden i han decidit sumar-se a la iniciativa amb el suport d’Affinity.

La signatura d’aquests dos convenis és una gran notícia per a Projecte Lola i per a totes les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. Es tracta d’un pas important en la normalització que els animals són membres de la família i la seva alimentació és de primera necessitat. “Estem molt satisfetes de trobar aquestes sinergies amb entitats tan importants i consolidades com la Fundació Affinity. Ens dona molta força i ens empeny a continuar lluitant per una societat més amable amb els animals que reconegui tots els beneficis que ens aporten”, comenta Noemí Morales, responsable de la campanya Família Igual que Tu.

Projecte Lola també s’ha reunit amb la direcció de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos) per parlar sobre la necessitat que els bancs d’aliments d’arreu de l’Estat espanyol recaptin menjar per als animals. La trobada ha estat positiva, ja que FESBAL ha mostrat la seva voluntat de canvi i ha confirmat que estan treballant en el primer pas, que consisteix a canviar els estatuts de la federació, de manera que puguin ajudar tots els membres de la família (persones i animals de companyia) sense distincions.

Projecte Lola continuarà treballant per aconseguir el seu objectiu principal perquè cada cop són més les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i pateixen per no poder cobrir les necessitats dels seus animals de companyia. De fet, segons dades del Banc dels Aliments de Girona, des de l’inici de la pandèmia, les peticions d’ajuda han augmentat en un 35%.

Per aquest motiu, María Sánchez, directora de l’entitat gironina, fa una crida a totes les persones que reben alguna ajuda i tenen animals a càrrec seu: “Animem a les persones que estan rebent l’ajut d’alguna entitat que, si ho necessiten, també demanin menjar per als seus animals, ja que és una forma de fer pressió a les entitats que encara no entenen que ajudant els animals, també ajuden (i molt!) les persones”.