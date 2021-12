L'actuació de Nadal de Dance Me Figueres ha tornat després de dos anys. El passat dijous 23 de desembre, l’escola de dansa Dance Me Figueres va poder celebrar, altre cop, una de les actuacions més especials i emblemàtiques del curs, el 'Hello Christmas' a l’Estadi Municipal del Figueres. L'última vegada que van poder-ho celebrar va ser l’any 2019 i, des de llavors, només han pogut realitzar el seu festival de final de curs aquest any al Teatre Jardí de Figueres.

Una representació de 27 actuacions, en les quals l'escola va mostrar talent i amor per la dansa al camp de futbol de la ciutat. La tarda va estar plena d'emocions, transmeses pels ballarins i ballarines. Dance Me Figueres va presentar el treball realitzat al primer trimestre i els grups de competició del nou curs. La representació va finalitzar amb una actuació sorpresa de tots els grups de l'escola per a tots els seus familiars amb focs artificials.