El grup municipal de Junts per Figueres acusa el govern municipal "d'enterrar definitivament" el projecte del nou pavelló a l'Olivar Gran, cedint els terrenys per a la instal·lació d'una antena 5G. Precisament aquesta antena és la que ja va ser rebutjada, amb una gran polèmica, pels veïns del Rally sud el 2019.

El portaveu, Jordi Masquef, considera que "cedint aquests terrenys, el govern municipal signa una declaració d'intencions d'enterrar definitivament el projecte del nou pavelló a l'Olivar Gran" i lamenta que un projecte de ciutat com aquest, que va generar consens entre gairebé tots els partits polítics, els veïns i ,sobretot, entre els clubs esportius, es deixi perdre d'aquesta manera. Com s'han deixat perdre els 375.000 € ja pagats per a la redacció del projecte i els 500.000 € del soterrament de les línies elèctriques.

A canvi, els veïns de l'Olivar Gran s'assabenten per la premsa que en comptes d'un pavelló, l'Ajuntament cedeix els terrenys per instal·lar-hi l'antena 5G que els veïns del Rally Sud no volen. "És una falta de transparència i de respecte molt preocupant, i els veïns encara no han estat informats ni de l'afectació de l'antena ni de la renúncia al projecte del nou pavelló."

Des del grup municipal s'exigeix al regidor d'urbanisme, Xavier Amiel, que atengui i informi els veïns de l'Olivar Gran sobre el projecte d'instal·lació d'aquesta antena, i si aquest fet significa, com ja denuncia el grup municipal, la renuncia definitiva a construir el nou pavelló en aquests terrenys.

Junts per Figueres lamenta la deriva destructiva del govern amb relació als projectes impulsats en l'anterior mandat, però especialment la deriva desinformativa i de fets consumats que practica amb els veïns i veïnes de Figueres. "Una majoria absoluta no dóna la veritat absoluta al govern".