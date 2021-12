L’organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha dirigit un escrit al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, i als ajuntaments de la zona, per exposar els suposats perills que comporta per a la ramaderia d’extensiva la introducció de l’au carronyera, voltor negre.

«Malauradament, cada vegada és més habitual observar imatges del voltor comú apostat a les teulades de les granges empaitant als animals, causant-los estrès, que pot derivar en avortaments, amuntegaments o caigudes per barrancs. En altres ocasions, ataquen bestiar viu que pastura, com cries acabades de néixer i, en algunes ocasions, de les mateixes mares. Per aquest motiu, la presentació per part de la comunitat Pioneers of our Time d’un projecte de reintroducció del voltor negre a l’Alt Empordà, a la finca Les Vinyes (Cabanelles-Albanyà), ha provocat protestes dels ramaders i ramaderes d’extensiu de la zona, que veuen perillar el seu bestiar. L’alcalde d’Albanyà, Joan Fàbregas, diu que és un «projecte de futur i un reclam per al turisme».

«El voltor negre és l’espècie d’au rapaç de més envergadura d’Europa, i amb una gran fortalesa que, davant la falta d’alimentació al medi, podria buscar en el ramat el seu manteniment, tal com succeeix en altres territoris», diu JARC i, segons adverteix Quim Suñer, president de JARC Girona, és una gran afectació per les explotacions ramaderes, especialment en el radi comprès entre els termes d’Albanyà, Cabanelles, Navata, Sant Llorenç de la Muga i Terrades, on actualment s’ubiquen 86 granges, la gran majoria en sistemes extensius o semiintensius, on els animals pasturen tot o gran part del dia a l’aire lliure.

Jordi Sargatal, membre de la fundació Pioneers of Our Time, encarregada del projecte, diu que «els voltors no ataquen el bestiar» i que el gran avantatge que tenen és que estalvien diners als pagesos». Segons JARC, durant els últims anys, la fauna salvatge, tant cinegètica com protegida, ha experimentat un augment de densitats desmesurat per mancances en la seva gestió, provocant grans afectacions en l’activitat agrària.