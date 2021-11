L'associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha enviat un escrit al Departament d'Acció Climàtica per demanar-li que aturi la reintroducció del voltor negre a l'Empordà. L'entitat també ha fet arribar el document als ajuntaments dels cinc municipis afectats (Albanyà, Cabanelles, Navata, Sant Llorenç de la Muga i Terrades) alertant dels perills que pot suposar per a la ramaderia extensiva aquesta au carronyera. La iniciativa la lidera la comunitat Pioneer of our Time a la finca Les Vinyes (Cabanelles-Albanyà) i des de la JARC remarquen que ja ha provocat protestes dels ramaders de la zona, que "veuen perillar el seu bestiar".

"El voltor negre és l'espècie d'au rapaç de més envergadura d'Europa, i amb una gran fortalesa que, davant la falta d'alimentació del medi, podria buscar en el ramat el seu manteniment, tal i com passa en altres territoris", alerten des de la JARC en un comunicat. Per això, han demanat a través d'un escrit a Acció Climàtica i als ajuntaments afectats que es "paralitzi" la iniciativa, que "s'ha engegat d'esquena al sector". A més, alerten que en altres territoris com el Pallars Jussà i l'Alt Urgell la població de voltor comú s'ha doblat en els últims deu anys i que "és motiu de múltiples reclamacions". "En concret, a la demarcació de Girona ha experimentat un creixement del 700%", afegeixen. Amb tot, la JARC adverteix que caldria tenir en compte el potencial de creixement de l'espècie comuna i, la seva compatibilitat amb el del voltor negre, que "ofereix valors alts de reproducció a altres zones de l’Estat Espanyol, com al Parcs nacionals de Los Cabañeros o Monfragüe".