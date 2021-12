L’Agenda Urbana F-30 és un document, en fase de redacció, amb el qual l’Ajuntament de Figueres vol marcar les línies estratègiques per planificar la ciutat del 2030. Un equip de treball, encapçalat en la part política pel segon tinent d’alcalde, Jesús Quiroga, i en la part tècnica per Javi Marín, s’ocupa de fer un diagnòstic de la realitat actual de Figueres, per identificar quines són les febleses i les oportunitats i també les fortaleses i els aspectes positius. Javi Marín és geògraf consultor socioterritorial i professor de la Universitat de Girona.

En la redacció d’aquest document, l’Ajuntament hi ha volgut implicar els ciutadans d’una forma activa i directa, a través d’una enquesta que té aquest reclam: «Com t’imagines la Figueres del futur? Explica’ns què és Figueres per a tu, la del present i la del futur!». «Una agenda urbana té una part important de diagnosi, però hem de tenir present que les ciutats són el resultat del que construeixen els seus ciutadans. Les ciutats s’han de planificar en funció del que volen els seus habitants», ha observat Javi Marín.

El qüestionari és accessible a través dels perfils de xarxes socials del propi Ajuntament. Jesús Quiroga i Javi Marín es mostren optimistes amb aquest procés participatiu, perquè només en els dos primers dies d’haver-se publicat l’enquesta ja van respondre les preguntes més de vuitanta persones. La participació està oberta fins al 20 de desembre. «Dibuixar la ciutat del 2030 és una estratègia molt important i per això és necessària la participació dels ciutadans», ha indicat Jesús Quiroga.

«Què hi fas al teu barri? Hi tens tot el que necessites? Què hi falta?». Aquestes preguntes formen part del primer bloc adreçat als figuerencs i figuerenques, per tal de conèixer com és la vida als diferents barris de la ciutat. En l’enquesta, també es tracten aspectes com la convivència i la relació entre alguns col·lectius; l’espai públic, les places, els jardins i els parcs; la seguretat, la neteja i els residus; les opcions de trobar feina; l’habitatge; la mobilitat, i la formació i els estudis.

En la fase de redacció de l’Agenda Urbana F-30 també s’ha pensat a complementar els resultats de l’enquesta amb la creació de grups de treball, en què persones de diferents sectors puguin dir-hi la seva. «Els grups de treball els tenim pensats per diferents àmbits. Per a gent gran, per a joves, per a nouvinguts, per a empreses, per a comerços… àmbits que representen el conjunt de la societat de Figueres», han dit Jesús Quiroga i Javi Marín, alhora que subratllen com n’és d’important que, ara mateix, s’hagin aprovat directrius com el Pla Local de Joventut, que ja forma part de les línies estratègiques de l’Agenda Urbana i en què s’ha comptat amb la implicació dels joves.

«Hem obert tota una sèrie de planificacions, en el marc de la Figueres del 2030, i, per exemple, el POUM també forma part de l’estratègia, en aquest cas amb una dimensió urbanística», ha exposat el segon tinent d’alcalde. En aquest sentit, a l’hora de definir el model de ciutat per al 2030, Figueres veu el territori en el seu conjunt, incloent-hi els municipis limítrofs com Vilafant, Vilabertran o Vilamalla.

Javi Marín: «El document ha de servir per il·lustrar el futur de la ciutat»

Javi Marín és el responsable de fer tota la diagnosi en la redacció de l’Agenda Urbana F-30, tant des de l’anàlisi tècnica com des del vessant de la participació ciutadana. «S’estan analitzant dades corresponents a la situació actual de la ciutat que permeten fer un retrat de les dinàmiques actuals de Figueres. A partir d’aquí es poden desenvolupar les estratègies de futur», explica el geògraf consultor socioterritorial i professor de la Universitat de Girona.

El document que ha de sorgir de tot aquest procés s’estructura en quatre eixos: el desenvolupament socioeconòmic; la governança i el territori; el medi ambient i la qualitat de vida, i el desenvolupament humà. «A partir d’aquí, podem saber com és la ciutat ara, com es veu en el present i com es pot imaginar de cara a l’any 2030», apunta Javi Marín. Si totes les previsions es compleixen, el pla estratègic es podrà aprovar a principi del 2022. «Espero que el consistori se’l faci seu i que serveixi per il·lustrar el futur de la ciutat», ha conclòs el geògraf.