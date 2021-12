La plataforma 'No a la variant de Vilafant' ha recollit 833 signatures en contra de la construcció d'aquesta obra. Aquest divendres s'han entregat les firmes, que es van començar a recollir el mes d'octubre, al registre de l'Ajuntament de Vilafant, favorable al projecte. En concret, s'han aconseguit 555 signatures a través d'internet i 278 en paper. Els contraris a la variant adverteixen que es vol edificar un pont de 120 metres sobre el riu Manol i que ha estat tramitada com una millora del traçat existent de la carretera Gi-5129 sense cap informe d'impacte ambiental. Per això, la plataforma considera que el mal podria ser "irreparable" i fan una crida a la protesta convocada aquest dissabte on hi haurà tractors i manifestació.