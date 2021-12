Unió de Pagesos i la plataforma No a la Variant de Vilafant s'han unit per organitzar una acció reivindicativa "per mostrar el rebuig a la construcció de la variant de Vilafant, que promouen la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Vilafant". L'acció consisteix en una caminada i una tractorada, que s'han programat per al dissabte 11 de desembre, amb la col·laboració de l'Associació dels Amics del Manol i Palol Sabaldòria, la IAEDEN-Salvem l'Empordà, Naturalistes de Girona i la CUP Nord-oriental.

La concentració es fa a 2/4 d'11 del matí i el recorregut previst va de l'escola de Borrassà fins a l'Ajuntament de Vilafant.