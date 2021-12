L'Ajuntament de Figueres instal·larà dues fotovoltaiques al centre de formació integral Ferran Sunyer i Balaguer i el centre cívic Joaquim Xirau, per optimitzar així la generació elèctrica renovable de propietat municipal.

D'aquesta manera es segueix amb la línia de fer front a l'emergència climàtica millorant els equipaments municipals per a fer-los més sostenibles. Aquest projecte també té com a objectiu conscienciar a la població que és possible consumir una energia neta, pròxima i més respectuosa amb el medi ambient.

El centre de formació integral Ferran Sunyer i Balaguer comptarà amb una inversió de 57.510,76€ i el centre cívic Joaquim Xirau amb 37.368,87€.

Ester Marcos regidora de Sostenibilitat destaca que "hem de caminar cap a una millor eficiència energètica i fer de les instal·lacions municipals espais de generació d'energia". Aquest projecte no és l'únic que el es vol dur a terme en matèria de creixement sostenible, "des del govern tenim la intenció d'instal·lar-ne més en diversos equipaments municipals en els propers dos anys", assegura la regidora.