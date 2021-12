La sala tercera del Contenciós Administratiu del TSJC ha tombat la modificació del POUM que va tirar endavant l'Ajuntament de l'Escala i que permetia incrementar un 20% l'edificabilitat del terreny per a usos hotelers. Els magistrats donen la raó parcialment a un veí que va recórrer l'aprovació municipal que va fer l'Ajuntament el 2016 i la definitiva del 2017. En concret, el tribunal compra quatre dels dotze arguments del veí. En aquest sentit, assenyala que s'hauria d'haver fet amb un informe preceptiu de costes que no es va fer. També consideren que era necessari una avaluació ambiental del nou planejament, critiquen que no hi hagi una anàlisi d'alternatives ni un estudi de mobilitat.

La sentència desgrana els quatre punts que donen la raó al veí que va recórrer la decisió de l'Ajuntament de l'Escala i que posteriorment va ratificar la Comissió d'Urbanisme. En concret, assenyala que calia un informe de costes per part de l'òrgan competent. En aquest punt, la resolució argumenta que la potestat per saber si la modificació afectava o no a la costa no és de l'Ajuntament sinó de l'Administració de Costes tal i com considerava el veí. Per això, diuen els magistrats, s'hauria d'haver demanat un informe que mai es va sol·licitar.

El tribunal també renya l'Ajuntament perquè considera que la modificació que es va acabar aprovant va "eludir de manera indeguda" el tràmit d'avaluació ambiental estratègica, punt que també va argumentar el recurs del demandant, arran de l'ampliació de l'hotel Nieves Mar. Finalment, l'escrit dels magistrats també considera que calia una anàlisi d'alternatives i un estudi de mobilitat per poder aprovar la modificació.La sentència accepta quatre dels dotze punts que argumentava el veí afectat pel projecte d'ampliació de l'hotel Nieves Mar de l'Escala.

L'home va decidir recórrer la modificació del text aprovada per l'Ajuntament primer i per la Comissió d'Urbanisme després. al a dir que la sala només admet quatre dels punts, però això ja obligarà a, almenys, aturar part d'aquest projecte fins que el consistori adeqüi la normativa a la resolució judicial.

Satisfacció del veí denunciant

L'advocat del veí denunciant, Eduard de Ribot, ha reconegut que estan "satisfets" i recorden que la modificació aprovada per l'Ajuntament afectava "la primera línia de mar". "Cal tenir en compta que es tracta de zones verdes on s'hi hauria pogut construir o ampliar hotels i càmpings", remarca de Ribot.El lletrat també ha destacat que el consistori no havia complert "cap dels requisits mínims" i considera que l'Ajuntament i la comissió d'Urbanisme han estat "negligents" amb l'aprovació de la modificació. "És evident que s'havia de complir amb requisits ambientals i més amb un planejament del 1993 que mai havia passat cap mena d'avaluació ambiental.

Finalment, de Ribot ha recordat que aquesta sentència vincula tots els projectes i emplaçaments on es permetria aixecar "grans hotels". "N'hi ha fins a cinc que afecten grans pinedes i que amb la modificació feta per l'ajuntament podrien haver canviat el paisatge a primera línia de mar", ha remarcat de Ribot.

L'Ajuntament no en té constància

L'ACN s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament que ha declinat fer cap tipus de declaració, ja que, asseguren que encara no tenen constància de la sentència, tot i que porta data del passat 25 de novembre. El consistori assegura que no prendrà cap mesura fins haver estudiat la resolució.