El Centre d'Activitats Jove de Roses (CAR) organitza la segona trobada participativa amb joves per proposar i debatre les millores per l'Skatepark. L’acte tindrà lloc a les 17 h i comptarà amb la participació online del responsable de l'empresa que instal·la els mòduls del parc d’skate, per així atendre les consultes i seguir les propostes que presentin els assistents.

La regidora de joventut i esport, Verònica Medina, es va reunir el passat mes d’octubre amb un grup d’usuaris i usuàries del parc que van respondre a la convocatòria. La sessió va permetre recollir les primeres propostes perquè els serveis tècnics municipals les valorin. Dimecres vinent, es donarà continuïtat a aquest procés amb la nova sessió convocada.

L’skatepark es va inaugurar l’any 2014, donant resposta a la necessitat d’ubicar a Roses instal·lacions aptes per a la pràctica del monopatí. En el moment actual, l’Ajuntament es planteja possibles vies d’actuació per adaptar l’espai a les necessitats que tenen els usuaris.